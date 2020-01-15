Тренд на рост субордов банков может скоро сойти на нет - Уралсиб

Тренд на рост субордов банков может скоро сойти на нет, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Корпоративный сегмент во вторник сохранял тренд на рост котировок субординированных выпусков банков. Так, бумаги Альфа-Банка, Совкомбанка и ХКФ Банка подорожали еще на 0,2–0,6 п.п. и уже достигли или даже превысили уровни ноября.

"Мы считаем, что ралли может быть уже на исходе, поскольку оптимизм на глобальных рынках может несколько снизиться после заключения первой части сделки США и Китая, - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев. - К тому же во вторник СМИ сообщили о том, что Совкомбанк может выпустить новый выпуск субордов, а МКБ планирует размещение старшего выпуска, что сейчас выглядит весьма логичным".

Движений в бумагах госбанков во вторник не было, в нефтегазовом секторе большинство евробондов также были стабильны, а длинные бумаги Газпрома вышли в небольшой плюс. Отдельно эксперт корпорации отметил IMHRUS’22 (YTM 5,7%) и POGLN’22 (YTM 6,1%) – они прибавили в цене 0,4 п.п. В среду нешний фон скорее позитивный: доходность UST10 понемногу снижается до 1,80%, цены на нефть стабильны. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.