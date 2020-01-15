Индекс Мосбиржи в среду может продолжить снижение в направлении отметки в 3100 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в среду может продолжить скатываться в направлении отметки в 3100 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи (-0,7%) во вторник не смог продолжить восходящую динамику и перешел к снижению, что было связано с динамикой глобальных площадок и откатом нефтяных котировок, напоминают аналитики банка. Ключевые «фишки» во вторник не смогли оказать поддержку рынку, рост показали отдельные недооцененные бумаги из электроэнергетики, а также Русал и Аэрофлот.

"Мы по-прежнему отдаем предпочтение внутренним секторам. Как и в случае с глобальными рынками, перекупленность может сказаться и на российском рынке, поэтому на умеренно-негативном внешнем фоне индекс Мосбиржи сегодня может продолджить скатываться в направлении отметки в 3100 пунктов", - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка.