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14 января 2020 года 19:06
Рынок акций РФ во вторник испытал первую коррекцию в новом году - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал умеренное снижение на нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в российских активах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где в течение дня нефть марки Brent пыталась отыграть потери предыдущей сессии, поднявшись выше 64,5 доллара за баррель. "Динамика внешних фондовых площадок поддержала "медведей", - отмечает эксперт банка. - Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня, а индекс S&P500 терял в пределах 0,2%. На таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи отступил на 0,4%, до 3138 пунктов. Основное негативное влияние на динамику индекса оказали "голубые фишки" - Сбербанк и Норильский никель потеряли порядка 1%, бумаги Газпрома снизились на 0,5%. Лучше рынка торговались РусГидро, Аэрофлот и Система, рост которых составил 13,3%, 3,2% и 3,1% соответственно". Также Богдан Зварич отмечает, что снижение во вторник - первая коррекция в этом году. Предыдущие 6 сессии наш рынок демонстрировал уверенную восходящую динамику. В результате часть игроков, несмотря на нейтральный внешний фон, могла решить зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что способствовало коррекционному снижению нашего рынка. "При этом с технической точки зрения данное движение не меняет позитивной картины. На графике индекса Мосбиржи все тренды смотрят вверх, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов", - заключает аналитик Промсвязьбанка.
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14 января 2020 года 15:16
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.14 января 2020 года 13:45
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.14 января 2020 года 09:42
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.13 января 2020 года 14:35
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