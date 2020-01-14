БКС Глобал Маркетс возобновил анализ Etalon с рекомендацией "держать" для его GDR

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"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Etalon, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon, рассчитанная аналитиком, составляет $2,1 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По мнению эксперта, покупка "Лидер-Инвеста" обеспечит Etalon рост продаж в 2020 году. При этом самой непростой задачей для компании станут "ЗИЛ-Юг" и переход на эскроу-счета, отмечает она.

"С завершением ажиотажа, вызванного переходом на эскроу-финансирование, мы отмечаем смешанные перспективы российского рынка жилой недвижимости. Предложение остается высоким, тогда как спрос ослаб. Вместе с тем рынок, вероятно, получит поддержку в 2020 году, после того как доступность ипотеки отчасти восстановилась во второй половине прошедшего года после снижения ставок ипотечного кредитования более чем на 100 базисных пунктов относительно конца первой половины 2019 года. Однако потенциальное ужесточение условий выдачи ипотечных займов в результате повышения коэффициентов риска (RW) сдержит дальнейший рост", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Etalon, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $2,62 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,9 за штуку.