ВТБ Капитал поднял рейтинг акций Татнефти и Газпром нефти до "покупать" после переоценки сектора

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF).

Для обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) была сохранена рекомендация "держать".

Рекомендация "продавать" осталась для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK).

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 111,00 (текущая цена - 104,90), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,53 (текущая цена - 0,90), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов") - 0,62 (текущая цена - 0,60), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 9,00 (текущая цена - 7,10), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 15,30 (текущая цена - 13,20), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов") - 14,20 (текущая цена - 12,60), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 4,50 (текущая цена - 4,10), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для депозитарных расписок) - 159,0 (текущая цена - 218,80), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов"; цены в долларах США) - 215000,0 (текущая цена - 179100,0), рекомендация - покупать.