БКС Глобал Маркетс возобновил анализ Etalon с рекомендацией "держать" для его GDR

"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Etalon, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon, рассчитанная аналитиком, составляет $2,1 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".