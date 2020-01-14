ВТБ Капитал поднял рейтинг акций Татнефти и Газпром нефти до "покупать" после переоценки сектора

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF).

Для обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) была сохранена рекомендация "держать".

Рекомендация "продавать" осталась для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK).