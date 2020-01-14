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14 января 2020 года 16:45
Помимо общего уровня "риск-аппетитов", в пользу роста до 3200-3250 по индексу Мосбиржи может выступать целый набор факторов - БКС
Помимо общерыночного уровня "риск-аппетитов", сообщается в комментарии "БКС Премьер", в пользу роста российского рынка акций в обозримой перспективе до уровней 3200-3250 по индексу Мосбиржи может выступать набор факторов в виде снижения ключевой ставки, высокой дивидендной доходности акций, комфортного уровня цен на нефть, отсутствия усиления санкционного давления в отношении РФ, а также продолжения активного притока на фондовый рынок частных инвесторов Российский рынок акций во вторник не стал изменять доброй традиции начала 2020 года и добрался в ходе торгов до очередного исторического максимума. После этого индекс Мосбиржи отступил от рекордных уровней, откатившись в сторону ближайшей зоны поддержки около 3130 пунктов, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Росту котировок в начале дня способствовали общерыночный оптимизм, а также отдельные корпоративные истории. Внешние настроения улучшились после сообщений о том, что Вашингтон объявил о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Инвесторы увидели в этом решении хороший знак накануне заключения первой фазы торговой сделки США и КНР. Дополнительно в пользу подъема "риск-аппетитов" сыграла статистика по торговому балансу Китая в декабре, которая оказалась существенно лучше консенсус-прогноза аналитиков. Вместе с тем внешний фон неоднозначный. Цены на нефть, "нырнувшие" было ниже $63, подтянулись и двинулись в направлении рубежа $65. В ночь на среду будут опубликованы данные о недельных изменениях запасов сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API), эти данные завтра могут внести свой локальный вклад в движение ценовой конъюнктуры "черного золота". Между тем азиатские биржи закрылись преимущественно в "красной зоне" (Hang Seng -0,24%, Shanghai Composite -0,28%), европейские биржи и американские индексные фьючерсы торгуются в основном в небольшом "минусе". На фоне снижения градуса геополитической напряженности в отношениях США и Ирана котировки золота продолжили отступать в направлении $1540. Стартует сезон корпоративных отчетностей в США, финансовые результаты за IV квартал 2019 года среди первых представят JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo. Инвесторы будут внимательно смотреть на динамику чистой прибыли американских компаний - показатели могут продемонстрировать снижение четвертый квартал кряду. Однако, отмечает С. Дейнека, финансовые результаты компаний в 2019 году во многих случаях превышали прогнозы аналитиков. "В настоящее время на рынке нет однозначного понимания того, насколько сильным может оказаться импульс от ожидающегося в среду заключения первой части торговой сделки между США и КНР. Большинство полагает, что данный факт уже заложен в котировки, а "перегретые" биржевые индексы только и ждут, чтобы "переварить" бурное начало года коррекцией. С другой стороны, надо будет смотреть на детали сделки, возможно, это событие даст рынкам немного больше, чем они ожидают. Например, если прозвучат какие-то позитивные моменты в отношении перспективы заключения второй фазы сделки. Таким образом, мы не исключаем краткосрочного локального подъема эмоционального характера, а уже вслед за этим, по нашему мнению, вероятна фиксация прибыли и техническое "охлаждение" индексов перед формированием нового повышательного движения, комментирует ситуацию специалист "БКС Премьер". - В пользу роста российского рынка акций в обозримой перспективе до уровней 3200-3250 по индексу Мосбиржи, помимо общерыночного уровня "риск-аппетитов", может выступать набор факторов в виде снижения ключевой ставки, высокой дивидендной доходности акций, комфортного уровня цен на нефть, отсутствия усиления санкционного давления в отношении РФ, а также продолжения активного притока на фондовый рынок частных инвесторов".
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.14 января 2020 года 13:45
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.14 января 2020 года 12:43
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.14 января 2020 года 10:16
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.14 января 2020 года 09:42
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.13 января 2020 года 19:06
Средняя цена Brent в течение года составит 65 долл. за баррель, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Цена Brent за прошедшую неделю снизилась более чем на 5%. "Это не говорит о том, что рынок больше не ожидает эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, скорее, расценивает последний эпизод как... читать дальше
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