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14 января 2020 года 16:12
"ВТБ Мои инвестиции" открыл новую торговую идею "Покупать Globaltrans"
"ВТБ Мои инвестиции" открыл новую торговую идею "Покупать Globaltrans", говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции". Данная торговая идея актуальна до тех пор, пока котировки GDR Globaltrans не достигнут уровня $9,5 за штуку, прогнозируемый уровень цены - $10,2 на горизонте трех месяцев, стоп-лосс - $8,5. Ожидаемая доходность торговой идеи 18,2%. Рекомендуемая доля GDR Globaltrans в портфеле до 5%. "Globaltrans подтвердил прогноз по выплате дивидендов за II полугодие 2019 года в размере 8,3 млрд рублей и объявил целевым значением за I половину 2020 года сумму около 8,3 млрд руб. Таким образом, депозитарные расписки Globaltrans торгуются с дивидендной доходностью 16,9% что существенно выше среднерыночной доходности. Высокие дивидендные выплаты поддерживаются низкой долговой нагрузкой и снижением капитальных затрат (-25% г/г в 2020 г)", - говорится в аналитическом материале.
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Компании упоминаемые в новости: Globaltrans Inv
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