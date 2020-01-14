"ВТБ Мои инвестиции" открыл новую торговую идею "Покупать Globaltrans", говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции".

Данная торговая идея актуальна до тех пор, пока котировки GDR Globaltrans не достигнут уровня $9,5 за штуку, прогнозируемый уровень цены - $10,2 на горизонте трех месяцев, стоп-лосс - $8,5. Ожидаемая доходность торговой идеи 18,2%. Рекомендуемая доля GDR Globaltrans в портфеле до 5%.

"Globaltrans подтвердил прогноз по выплате дивидендов за II полугодие 2019 года в размере 8,3 млрд рублей и объявил целевым значением за I половину 2020 года сумму около 8,3 млрд руб. Таким образом, депозитарные расписки Globaltrans торгуются с дивидендной доходностью 16,9% что существенно выше среднерыночной доходности. Высокие дивидендные выплаты поддерживаются низкой долговой нагрузкой и снижением капитальных затрат (-25% г/г в 2020 г)", - говорится в аналитическом материале.