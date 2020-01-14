Аналитики "БКС Глобал Маркетс" сохраняют рекомендацию увеличивать позиции в длинных суверенных еврооблигациях РФ: RUSSIA 47, RUSSIA 43, RUSSIA 42, сообщается в их обзоре.

Основными бенефициарами роста "аппетита" к риску стали рынки акций, в то время как долговые рынки EM с начала года торгуются в "боковике". "Мы связываем это с уже весьма узкими спредами, однако отмечаем, что потенциал для сужения спредов все еще есть. Индекс S&P 500 завершил неделю очередным максимумом на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также ослабления напряженности на Ближнем Востоке", - пишет аналитик Мария Радченко.

Подтверждением высокого "аппетита" к риску служит и резкое сокращение премии к UST по HY облигациям США – CSI Barc Index, отражающий уровень премии по американским корпоративным HY облигациям к UST10, упал до уровня 2017 г.: до 3,2-3,25% с 4% в конце прошлого года. "Мы ожидаем аналогичной динамики в еврооблигациях EM, принимая во внимание позитивную рыночную конъюнктуру и продолжающийся приток средств в фонды EM", - отмечает специалист компании.

СDS-премия по России с начала года колеблется в диапазоне 53-59 б.п. "Мы полагаем, что при сохранении высокого аппетита к риску она может сократиться", - указывает М. Радченко.

На этой неделе ожидается публикация важной статистики, и в случае выхода позитивных данных это может поддержать рынки. В среду будет опубликована "Бежевая книга", также выйдут декабрьские данные по розничным продажам (16 января) и промышленному производству (17 января), кроме того, 14 января будут опубликованы данные по инфляции в США

"Мы сохраняем рекомендацию увеличивать позиции в длинных суверенных еврооблигациях РФ (RUSSIA 47, RUSSIA 43, RUSSIA 42), так как считаем, что они "отстали" от ралли и выглядят недооцененными. Кроме того, укрепление рубля и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в РФ должно оказать поддержку российским валютным бумагам", - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс".