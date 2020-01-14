Оптимизм последних нескольких недель, вероятно, схлынет в ближайшие недели, и рынок акций "остынет" - "БКС Глобал Маркетс"

Оптимизм последних нескольких недель, вероятно, схлынет в ближайшие недели, и рынок акций "остынет", говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Рисковые активы, развивающиеся рынки и Россия позитивно начали год – всплеск напряженности вокруг Ирана был краткосрочным, а для России и вовсе позитивным, обращает внимание аналитик "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов.

Притоки в фонды акций и "бондов" EM синхронизировались на уровне более $1 млрд в неделю – интерес к российским активам остаётся на высоком уровне.

Приток российских розничных инвесторов в конце года поставил новый исторический рекорд – это еще один фактор поддержки рынка, указывает специалист компании.

"Уровень краткосрочной перекупленности рынков тем временем достиг многолетних максимумов. Индекс РТС торгуется выше нашего целевого уровня на год в 1600 пунктов с учетом дивидендов (1500 без дивидендов) – оптимизм последних нескольких недель, вероятно, схлынет в ближайшие недели, и рынок "остынет", - отмечает Вячеслав Смольянинов.