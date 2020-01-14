Нефть может торговаться на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре.

Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции цены.

"Тем временем число активных буровых установок в США продолжает падать, а добыча более не растет. Мы ожидаем дальнейшего снижения мировых запасов нефти на фоне недавно принятых решений ОПЕК+, что послужит триггером для дальнейшего роста цен. Очередной виток роста напряженности на Ближнем Востоке вернет цены на уровень $70+/барр. В отсутствие форс-мажора ждем нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников.