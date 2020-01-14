После новогодних праздников рубль вышел на максимальные за 1,5 года уровни - "БКС Глобал Маркетс"

Оптимизм на глобальных рынках и снижение геополитических рисков для РФ, в первую очередь связанное с улучшением ситуации на востоке Украины, продолжают поддерживать курс рубля: после новогодних праздников рубль вышел на максимальные за 1,5 года уровни – около RUB 61/$, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Главными драйверами курса рубля остаются внешние факторы, которые, однако, переменчивы и могут легко развернуться, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. - Это в равной мере относится к ситуации на мировых рынках (после ожидаемого на предстоящей неделе подписания первой фазы торгового соглашения США-КНР встанет вопрос о перспективах второй фазы сделки – а риск нового затягивания переговоров остается высоким), а также и в отношении уровня российского риска (вероятность расширения санкций США против РФ, а также новых расследований, связанных с вмешательством в выборы, довольно высока)".

Исходя из этого, эксперт считает, что в среднесрочной перспективе шансы на небольшую коррекцию курса рубля – до уровня около RUB 63/$ – выше, чем шансы на то, что российская валюта продолжит укрепляться.

"По нашему прогнозу в среднем в 2020 г. курс рубля составит RUB 64/$, причем мы ожидаем, что большую часть года рубль будет торговаться на уровне RUB 65/$ +/- RUB 2. На конец 2020 г. мы прогнозируем курс рубля в RUB 64,9/$", - заключает Владимир Тихомиров.