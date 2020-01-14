Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций МОЭСК до "продавать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" снизила рекомендацию для акций ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 1,11 рубля за штуку.

Текущая стоимость акций МОЭСК находится на уровне 1,24 рубля за штуку.