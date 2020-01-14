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14 января 2020 года 12:43
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г. - Julius Baer
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г., говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. США и Китай готовятся подписать первую часть внешнеторгового соглашения в Вашингтоне в среду. Это соглашение, по мнению эксперта, улучшает ожидания по темпам экономического роста в 2020 году, однако при этом значительная часть позитивного влияния на реальную экономику уже учтена в прогнозах по росту на текущий год и оценках активов на финансовых рынках. "Самый значительный непосредственный благоприятный эффект для роста ВВП США связан с отказом от карательных тарифов на дополнительный импорт из Китая, который в основном включает потребительские товары. - указывает эксперт Julius Baer. - Эти дополнительные тарифы работали бы как налог на потребление в США в размере 0,2% ВВП. Оценить непосредственное благоприятное влияние на темпы роста китайской экономики труднее". Повышение объемов импорта из США, которое предусмотрено соглашением, в основном заместит импорт из других стран, и дополнительный импорт приведет лишь к дальнейшему накоплению товарно-материальных запасов в Китае при отсутствии прямого экономического эффекта, указывает Дэвид Коль. Последствия, помимо прямого влияния на экономику, могут оказаться шире, но связаны с еще большей неопределенностью. Деэскалация внешнеторгового конфликта может остановить ухудшение экономических настроений, которое было прямым результатом роста политической неопределенности. Однако, сохранение геополитического противостояния между США и Китаем ограничивает потенциал снижения неопределенности и роста доверия экономике. Тем не менее, сообщения о текущих консультациях между двумя странами должны способствовать устранению части неопределенности и росту предпринимательской уверенности. "Амбициозные целевые уровни китайского импорта и ожидания отмены уже введенных в США тарифов являются потенциальными негативными факторами для соглашения, которое должно быть подписано на текущей неделе, - подчеркивает специалист Julius Baer. - Китай объявил, что хотел бы закупать на 200 млрд долл. США больше американских товаров и услуг в 2020-2021 гг., чем в 2017 году, а также американские сельскохозяйственные товары стоимостью 40-50 млрд долл. США ежегодно, согласно заявлениям из Вашингтона. Эти намерения являются очень амбициозными и вряд ли будут выполнены. Неудача может привести к очередному росту внешнеторговой напряженности между двумя странами. Однако, мы считаем первую часть соглашения в основном политическим договором, который позволит Дональду Трампу повысить шансы на переизбрание. Эти факторы снижают риск, что неспособность Китая достигнуть предусмотренные целевые уровни импорта в 2020 году приведет к жесткой реакции со стороны Вашингтона и снова усилит торговый конфликт перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года". Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе поддержит ослабление связанных с внешнеторговой напряженностью, негативных для экономического роста в 2020 году факторов. Сохранение геополитического соперничества между США и Китаем, а также амбициозные цели по экспорту американских товаров не позволят торговому соглашению значительно улучшить деловые настроения, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer.
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