Не видно поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций - Уралсиб

Аналитики Уралсиба не видят поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций, сообщается в обзоре.

После сильной динамики, продемонстрированной российскими евробондами в ноябре–декабре, за последний месяц они, напротив, несколько отстают от аналогов – за месяц доходности выросли на 2 б.п., тогда как доходности евробондов ЕМ в среднем упали на 10 б.п.

"На наш взгляд, данная ситуация вполне оправданна, и мы не видим поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций". Пятилетний CDS-спред РФ сейчас равен 59 б.п." - отмечают аналитики Уралсиба.