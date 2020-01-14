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14 января 2020 года 11:29
Рост российского рынка акций на неделе продолжится - Альфа-банк
Рост российского рынка акций на неделе продолжится: в среду в центре внимания рынков будет подписание первого этапа американо-китайской торговой сделки в Вашингтоне, и это событие определит дальнейшее настроение рынков в зависимости от того, будут ли условия сделки соответствовать ожиданиям, говорится в обзоре Альфа-банка. Среди внутрироссийских событий, на взгляд экспертов банка, внимание заслуживает послание президента Федеральному собранию в эту среду; известно, что ранее это мероприятие проводилось в марте. Во вторник стартует сезон отчетностей компаний за 4К19; инвесторы возлагают большие надежды на то, что этот квартал будет позитивным для компаний. По мнению аналитиков Альфа-банка, у российских компаний на этой неделе корпоративных событий не так много. "Поддержку нефтяным компаниям (ROSN и LKOD) оказывают относительно высокие цены на нефть, - говорится в обзоре инвестбанка. - Рынок весьма прохладно смотрит на OGZD, отчасти в связи с задержкой запуска “Северного потока – 2”, однако в основном из-за низких цен на газ, что, как мы ожидаем, окажет давление и на акции NVTK. Продолжающееся укрепление рубля позитивно для российских банков, в том числе, для VTBR, который, как мы ожидаем, продолжит укрепляться в цене". Эксперты Альфа-банка также видят благоприятный момент для акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, особенно компаний энергетического сектора (HYDR, IRAO, RSTI, FEES). Поддержку бумагам розничного сектора оказывает сильный рубль и потенциальное освобождение от уплаты налогов, которое будет объявлено в среду для потребителей с низким доходом. "Мы ожидаем, что акции MGNT начнут закрывать недавний гэп к аналогам в розничном секторе, - полагают специалисты Альфа-банка. - Позитивное настроение в глобальном технологическом секторе косвенно указывает на позитивную динамику YNDX. В горно-металлургическом секторе инвестиционную привлекательность MNOD поддерживают цены на палладий, превышающие $2 100/унцию. Интегрированные производители стали (NLMK, EVR и SVST) выигрывают от повышения цен на сталь и высоких цен на железную руду ($95/т, CFR, Китай)". Инвесторы, вероятно, будут следить и за ценами на золото, которые стабилизировались у отметки $1 550/унцию после ралли на прошлой неделе. Тем не менее, учитывая рост макроэкономических и геополитических рисков, крупные производители золота с конкурентной базой издержек (PLZL и POLY), по мнению экспертов банка, привлекательны при текущих уровнях котировок.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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