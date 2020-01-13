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13 января 2020 года 14:02
Наиболее важным фактором для рынка золота станет прогноз по росту глобального ВВП - Julius Baer
Наиболее важным фактором для рынка золота станет прогноз по росту глобального ВВП, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. На прошедшей неделе золото продемонстрировало типичную реакцию на рост геополитических рисков. Так, котировки достигли уровней выше 1 600 долл. США за унцию на фоне новостей об ответных шагах Ирана после убийства своего генерала американскими силами. "Впоследствии золото растеряло достижения на фоне падения рисков дальнейшей эскалации и отсутствия экономических последствий. Такие последствия необходимы, чтобы геополитика оказала котировкам длительную поддержку, как это было, например, во время второго нефтяного кризиса в 1978-1980 гг., когда инфляция резко выросла из-за нехватки поставок нефти с Ближнего Востока. На наш взгляд, сейчас развитие такого сценария маловероятно", - отмечает Карстен Менке. Несмотря на то, что напряженность между США и Ираном продолжит оставаться темой заголовков, вызывая периоды неопределенности и волатильности на финансовых рынках, эксперт Julius Baer считает, что прогноз по росту глобального ВВП в будущем будет играть намного более важную роль для рынка золота. Основываясь на предположении, что в следующие несколько месяцев темпы роста глобальной экономики ускорятся, Карстен Менке полагает, что краткосрочная перспектива роста котировок золота выглядит довольно ограниченной. Что касается средне- и долгосрочной перспективы, то возобновление торможения экономики и более слабый доллар США должны привести к росту спроса на защитные активы, что снова поддержит повышение котировок. "Пока прогнозируемое замедление роста ВВП не перерастет в экономический спад, серебро будет получать поддержку со стороны повышенного интереса инвесторов, будет меньше подвержено негативному влиянию ослабления промышленного спроса, и должно продолжить следовать динамике золота. Наш прогноз по котировкам серебра составляет 18,5 долл. США и 20 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев, соответственно", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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