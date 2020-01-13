Валютный курс может оставаться вблизи 61 руб./$ в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль продолжает укрепляться, в понедельник утром курс опустился до 60,9 руб./$. Сейчас рисковые активы поддерживаются ожиданиями подписания торгового соглашения между США и Китаем и снижением напряженности на Ближнем Востоке, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Негативным фактором для рубля в ближайшее время выступит увеличение объема покупок валюты на рынке Минфином, - отмечают эксперты банка. - В этом месяце ведомство направит на покупку валюты 244 млрд руб., что на 50 млрд руб. больше чем в декабре, также объем дневных операций вырастет из-за меньшего числа рабочих дней. Тем не менее, позитив на рынках сохраняется, поэтому курс может оставаться вблизи 61 руб./$ в ближайшие дни".