Рубль, вероятно, сможет удержать в первой половине недели достигнутое преимущество - ИК "Велес Капитал"

Рубль, вероятно, сможет удержать в первой половине недели преимущество, достигнутое за последние недели, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Помимо ожидаемого подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе ожидаются важные макроэкономические данные по Китаю (импорт/экспорт, ВВП) и США (инфляция, розничные продажи), однако если подписание сделки все же состоится, то даже негативная статистика, вероятно, останется незамеченной для рынков, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В первой половине недели ожидается также целый ряд выступлений официальных представителей ФРС, однако их риторика также останется второстепенной на фоне решения торгового вопроса.

Ожидания по подписанию торгового соглашения, по всей видимости, позволят рублю удерживать в первой половине недели преимущество, достигнутое за последние недели, считает Ю. Кравченко. В частности, за последний месяц рубль укрепился более чем на 3%, в то время как рост основных "коллег" российской валюты на площадках EM не превысил и 2%.