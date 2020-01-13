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13 января 2020 года 12:35
Рубль, вероятно, сможет удержать в первой половине недели достигнутое преимущество - ИК "Велес Капитал"
Рубль, вероятно, сможет удержать в первой половине недели преимущество, достигнутое за последние недели, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Помимо ожидаемого подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе ожидаются важные макроэкономические данные по Китаю (импорт/экспорт, ВВП) и США (инфляция, розничные продажи), однако если подписание сделки все же состоится, то даже негативная статистика, вероятно, останется незамеченной для рынков, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В первой половине недели ожидается также целый ряд выступлений официальных представителей ФРС, однако их риторика также останется второстепенной на фоне решения торгового вопроса. Ожидания по подписанию торгового соглашения, по всей видимости, позволят рублю удерживать в первой половине недели преимущество, достигнутое за последние недели, считает Ю. Кравченко. В частности, за последний месяц рубль укрепился более чем на 3%, в то время как рост основных "коллег" российской валюты на площадках EM не превысил и 2%.
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13 января 2020 года 14:35
Внешнеполитические волнения ослабевают, инвесторы переключают внимание на корпоративные результаты - ИК "Фридом Финанс"
Мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне перед стартом сезона отчетов за четвертый квартал 2019 года, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Внешнеполитические волнения ослабевают, инвесторы переключают внимание на корпоративные результаты.... читать дальше
.13 января 2020 года 14:02
Наиболее важным фактором для рынка золота станет прогноз по росту глобального ВВП, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. На прошедшей неделе золото продемонстрировало типичную реакцию на рост геополитических... читать дальше
.13 января 2020 года 11:41
Цены на нефть начинают неделю без явно выраженной динамики, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $65/bbl, WTI - $59/bbl. В конце прошлой недели нефтяные котировки полностью отыграли обратно резкий рост, вызванный эскалацией отношений между США и Ираном в... читать дальше
.13 января 2020 года 10:16
Нефтяные фьючерсы утром в понедельник растут в пределах 0,5% после незначительных изменений в пятницу. Котировки в целом остаются под краткосрочным давлением и обладают потенциалом падения в район 63,20 долл. по Brent и 58 долл. по WTI, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.13 января 2020 года 09:41
Торги по нефти в понедельник пройдут в диапазоне 65-66 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Нефть колеблется около отметки 65 долларов за баррель, которую пока можно рассматривать как поддержку. Никаких драйверов для движения нефтяных котировок пока не наблюдается. Ждем... читать дальше
.13 января 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в понедельник. Цены на нефть стабильны в понедельник. читать дальше
.10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.10 января 2020 года 10:20
Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.10 января 2020 года 09:40
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
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