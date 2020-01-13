Операционные результаты "Московской биржи" за декабрь и 2019 год нейтральны для акций - Альфа-банк

Операционные результаты "Московской биржи" за декабрь и 2019 год соответствуют ожиданиям Альфа-банка и нейтральны для акций биржи, говорится в обзоре банка.

"Мы полагаем, что рост комиссионного дохода более чем на 10% вполне достижим по итогам 2019 г. В то же время поддержание аналогичных темпов роста в 2020 г. может оказаться проблематичным, так как эффект повышения тарифов (связанный с введением Единого пула обеспечения) в этом году уже не будет оказывать поддержку, тогда как динамика высокомаржинальных репо с ЦК и КСУ сошла на нет. Дополнительное давление на тренды в части выручки, вероятно, будет связано с понижением процентных ставок. После ралли на 26% с середины октября (против роста индекса "Московской биржи" на 16%) акции торгуются по коэффициенту P/E 2020П на уровне 12,2x (против 10,5х в среднем за последние два года) при дивидендной доходности 2019П на уровне 6,8%", - указывают аналитики Альфа-банка.

"Московская биржа" в минувшую пятницу представила операционные результаты за декабрь и 2019 год. Объем торгов снизился на 9% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали все рынки за исключением рынка акций. Рублевые и долларовые балансы за 2019 год снизились на 8-3% г/г.