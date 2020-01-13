Потенциала для дальнейшего роста суверенных евробондов РФ не видно - "Уралсиб"

Суверенные евробонды РФ по итогам недели умеренно подорожали, но аналитики "Уралсиба" не видят потенциала для продолжения роста, говорится в обзоре корпорации. В пятницу внешний фон для российских евробондов был практически нейтральным. Доходность UST10 в течение дня держалась вблизи отметки 1,85% и начала падать только вечером, цены на нефть почти не менялись. Таким образом, российские евробонды были почти стабильны, и только RUSSIA’47 подорожал на 0,4 п.п., тем самым отыграв потери четверга.

Евробонды других стран развивающихся рынков также демонстрировали достаточно сдержанную и при этом разнонаправленную динамику. В целом же за прошедшую неделю котировки евробондов незначительно выросли, доходности вдоль суверенной кривой упали в среднем на 3 б.п., что несколько слабее результатов ближайших аналогов.

Эксперт "Уралсиба" Евгений Сергеев отметил, что z-спреды российских евробондов на прошлой неделе расширились примерно на 10 б.п. и остаются чуть шире своих минимумов, которые практически соответствуют историческим минимумам 2013 г.. "Мы по-прежнему не ожидаем возобновления тренда на их сокращение, хотя спрос на риск в среднесрочной перспективе может сохраняться. Стоит отметить, что евробонды Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) и Мексики MEX’47 (YTM 4%), которые имеют более высокие кредитные рейтинги, торгуются с доходностями на 10–20 б.п. выше, чему у RUSSIA’47 (YTM 3,8%)", - заключает аналитик.