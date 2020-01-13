Цены на нефть начинают неделю без явно выраженной динамики - "Нордеа банк"

Цены на нефть начинают неделю без явно выраженной динамики, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $65/bbl, WTI - $59/bbl. В конце прошлой недели нефтяные котировки полностью отыграли обратно резкий рост, вызванный эскалацией отношений между США и Ираном в начале года, и сейчас торгуются на уровнях конца 2019 года.

Ключевым фактором для нефтяного рынка на предстоящей неделе, по мнению экспертов банка, станет подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. И хотя на фоне ожиданий подписания соглашения нефтяные котировки, скорее всего, попытаются сохранить комфортные уровни, коррекция вниз после публикации деталей сделки является вполне вероятным сценарием.

"Отметим также, что 15 января будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором внимание традиционно привлекут данные по запасам сырья в странах ОЭСР, которые являются показателем сбалансированности нефтяного рынка. Напомним, что в конце прошлого года для восстановления баланса спроса и предложения нефти страны ОПЕК+ решили усилить сокращение нефтедобычи до 1.7 mb от уровней октября 2018 года. Этот фактор позволяет нефтяным котировкам оставаться выше $60/bbl", - указывают аналитики "Нордеа Банка".