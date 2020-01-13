Ожидания подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем продолжают оказывать поддержку рублю - "Нордеа банк"

Ожидания подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем продолжают оказывать поддержку рублю: рубль продолжает укрепляться на старте новой недели, находясь ниже отметки 61 в паре с долларом и ниже отметки 68 в паре с евро, что соответствует максимально крепким уровням российской валюты с апреля и января 2018 года соответственно, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

Ключевым событием предстоящей недели для рубля станет намеченное на 15 января подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Эксперты "Нордеа Банка" полагают, что первая половина недели будет проходить под знаком ожиданий данного события, что будет по-прежнему поддерживать аппетит к риску. Как следствие, ситуация для рубля останется благоприятной, валюта может продолжить попытки закрепиться ниже 61 в паре с долларом и 68 в паре с евро.

"Реакцией глобальных финансовых площадок на факт подписания сделки может быть желание зафиксировать часть прибыли, поэтому вторая половина недели вряд ли создаст предпосылки для дальнейшего укрепления. Кроме того, детали сделки вполне могут оказаться не настолько позитивными, как ожидания рынка. В противовес данному фактору для рубля могут выступить аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться после трехнедельного перерыва, что может вызвать повышенный спрос", - прогнозируют аналитики банка.