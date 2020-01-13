Фондовым "медведям" активно играть на понижение пока опасно, но и агрессивно покупать акции опасно - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Фондовым "медведям" активно играть на понижение пока опасно, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". При этом агрессивно покупать акции сейчас также опасно, так как после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем 15 января рынки могут начать корректироваться.

Индекс Мосбиржи, чтобы снять "перегретость", должен снизиться или в район 3010-3030 или даже в район 2960 пунктов. Цены на нефть в ближайшие дни вряд ли будут расти. Президент Дональд Трамп объявил в среду, что он будет противостоять Ирану, наращивая санкции, а не с помощью военной конфронтации, поэтому реальных проблем с поставками нефти из Ближнего Востока не будет, полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.