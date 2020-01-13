Благоприятная конъюнктура на рынке рублевого долга сохраняется - Промсвязьбанк

Благоприятная конъюнктура сохраняется на рынке рублевого долга - с начала года доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. - до 5,91% годовых, 10-летних - на 15 б.п. - до 6,21% годовых, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича. В результате, доходность 10-летки достигла нашей ближайшей цели - 6,25% годовых. Эксперт рекомендует держать длинные ОФЗ в ожидании сигналов со стороны ЦБ на февральском заседании относительно возможности опустить ставку ниже 6% в текущем году.

"Минфин в 1 квартале планирует продать ОФЗ на 600 млрд руб. или 350 млрд руб. с учетом погашения 29 января флоутера ОФЗ 29011, что сопоставимо с объемом размещения госбумаг годом ранее: не ждем существенного давления на вторичный рынок со стороны Минфина", - отмечает Дмитрий Грицкевич.

В сегменте суверенных евробондов РФ с начала года доходность 10-летнего бенчмарка скорректировалась на 4 б.п. вверх - до 3,02% годовых; кредитный спрэд расширился на 13 б.п. - до 120 б.п. за счет снижения доходности UST'10 на 10 б.п. - до 1,82% годовых. "Локально ждем возобновления покупок российского долга, однако глобально потенциал снижения доходности ограничен ввиду узкого кредитного спрэда", - заключает эксперт Промсвязьбанка.