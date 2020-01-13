Котировки нефти в целом остаются под краткосрочным давлением - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные фьючерсы утром в понедельник растут в пределах 0,5% после незначительных изменений в пятницу. Котировки в целом остаются под краткосрочным давлением и обладают потенциалом падения в район 63,20 долл. по Brent и 58 долл. по WTI, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу отчет Baker Hughes показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 670 тыс. до 659 тыс., что является благоприятным для цен сигналом, свидетельствующим о замедлении буровой активности. На этой неделе инвесторы при прочих равных сосредоточатся на данных о состоянии мировой экономики и перспективах спроса на "черное золото", отмечает Е. Кожухова.