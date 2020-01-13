Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61-62, по паре EUR/RUB - 67,50-68,80 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61-62, по паре EUR/RUB - 67,50-68,80, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко.

"Российский рубль после окончания длительных выходных продолжил укрепление своих позиций и восходящее движение, отыгрывая мягкие комментарии со стороны США и Ирана по поводу актуальных ближневосточных событий, - отмечает эксперт банка. - Аппетит к риску поддержали и сообщения о том, что вице-премьер госсовета Китая Лю Хэ на неделе нанесет визит в Соединенные Штаты Америки. Основная его цель - подписание "первой фазы" двухсторонней торговой сделки между КНР и США. На рубль продолжат давить интервенции Банка России на низко-объемном рынке и корректирующая нефть, где на новогодних выходных она успела побывать на уровне $71/баррель".