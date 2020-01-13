Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в районе 3115-3130 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в районе 3115-3130 пунктов, говорится в комментарии в районе 3115-3130 пунктов.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3115-3130 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на понедельник не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, не стоит забывать, что индексы Мосбиржи и РТС сохраняют весомый потенциал для коррекционного спада от текущих уровней, предупреждает В. Манжос.