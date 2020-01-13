Рост рубля в понедельник вполне может продолжиться - Алор Брокер

Рост рубля в понедельник вполне может продолжиться, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"С утра понедельника доллар слабо снижается к основным мировым валютам. Но кроме этого можно ожидать увеличения продаж валюты на внутреннем рынке из-за вывода на торги накопленной за праздники валютной выручки и подготовке к налоговому периоду.

Ближайшей целью роста рубля является "круглая" отметка 60 за доллар, а более дальняя - 57,5", - отмечает аналитик Алексей Антонов.