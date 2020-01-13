Рубль может продолжить своё укрепление в понедельник - "Открытие Брокер"

Рубль может продолжить своё укрепление в понедельник, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В поддержку отечественной валюты продолжает работать разница в ставках, а также начинает действовать фактор приближающихся налоговых платежей.