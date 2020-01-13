Открытие фондового рынка в понедельник пройдет с умеренным снижением индексов - "Инвестиционная палата"

Открытие российского фондового рынка в понедельник пройдет с умеренным снижением отечественных индексов, сообщается в обзоре "Инвестиционной палаты".

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, по мнению специалистов "Инвестиционной палаты", нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют попытки роста, цены на энергоносители и металлы продолжают консолидацию.

"В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток укрепления российского рубля ниже 61 за доллар США. Открытие российского фондового рынка ожидаем умеренным снижением отечественных индексов, в дальнейшем не исключена консолидация на достигнутых уровнях", - указывает риск-менеджер Александр Крылов.