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13 января 2020 года 09:41
Торги по нефти в понедельник пройдут в диапазоне 65-66 долларов за баррель - Алор Брокер
Торги по нефти в понедельник пройдут в диапазоне 65-66 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. "Нефть колеблется около отметки 65 долларов за баррель, которую пока можно рассматривать как поддержку. Никаких драйверов для движения нефтяных котировок пока не наблюдается. Ждем торгов в понедельник в диапазоне 65-66 долларов за баррель. О дальнейшей динамике как нефти, так и остальных биржевых активов, стоит судить после подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Коррекцию "по факту" исключить нельзя", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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13 января 2020 года 14:35
Внешнеполитические волнения ослабевают, инвесторы переключают внимание на корпоративные результаты - ИК "Фридом Финанс"
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.13 января 2020 года 14:02
Наиболее важным фактором для рынка золота станет прогноз по росту глобального ВВП, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. На прошедшей неделе золото продемонстрировало типичную реакцию на рост геополитических... читать дальше
.13 января 2020 года 11:41
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.13 января 2020 года 10:16
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.13 января 2020 года 09:31
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.10 января 2020 года 13:45
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.10 января 2020 года 10:20
Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.10 января 2020 года 09:40
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
.09 января 2020 года 18:27
Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот... читать дальше
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