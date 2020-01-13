Торги по нефти в понедельник пройдут в диапазоне 65-66 долларов за баррель - Алор Брокер

Торги по нефти в понедельник пройдут в диапазоне 65-66 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Нефть колеблется около отметки 65 долларов за баррель, которую пока можно рассматривать как поддержку. Никаких драйверов для движения нефтяных котировок пока не наблюдается. Ждем торгов в понедельник в диапазоне 65-66 долларов за баррель. О дальнейшей динамике как нефти, так и остальных биржевых активов, стоит судить после подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Коррекцию "по факту" исключить нельзя", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.