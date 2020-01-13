Индексу Мосбиржи в понедельник будет трудно продолжить рост - Алор Брокер

Индексу Мосбиржи в понедельник будет трудно продолжить рост, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Фьючерсы на американские индексы растут примерно на четверть, но все еще находятся ниже уровня нашего предыдущего закрытия. Поэтому открытия российских торгов акциями в понедельник специалисты Алор Брокер ждут с небольшим "минусом".

"В целом же рынку будет трудно продолжить безоткатную восходящую динамику. В пятницу рублевый индекс во многом вытащила вверх "нефтянка", но сегодня этот фактор вполне может перестать действовать: нефть не подает признаков желания роста. Итоги дня определяться исключительно внешним фоном, собственных идей у нас пока нет. Во многом сдерживающим фактором для роста российского рынка выступает укрепляющийся рубль", - отмечает аналитик Алексей Антонов.