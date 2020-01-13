Goldman Sachs снизил рекомендацию для ADR Газпрома до "держать"

Goldman Sachs снизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг составляет $8,70 за штуку.

Текущая стоимость ADR "Газпрома" составляет порядка $8,20 за штуку.