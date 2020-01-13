Техническая картина в паре доллар/рубль позитивна для рубля - Промсвязьбанк

Техническая картина в паре доллар/рубль позитивна для рубля, в первой половине недели ожидаются попытки закрепления пары в диапазоне 60,75-61,25, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"В начале недели российскую валюту поддержит сохраняющийся спроса на риск на фоне ожидания заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также снижения напряженности вокруг Ирана. Негативным фактором утром понедельника может выступить отступление нефти марки Brent ниже 65 долларов, однако этого не хватит для формирования коррекции в рубле. На таком фоне в первой половине недели ожидаем попыток закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 60,75-61,25. Отметим, что техническая картина в паре доллар/рубль остается позитивной для национальной валюты. Все тренды в текущий момент направлены вниз. Ближайшей поддержкой для доллара может служить отметка 60,7 рубля, а ближайшим сопротивлением - уровень 62 рубля", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.