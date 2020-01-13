Ожидания по паре USD/RUB - 61-61,50 - ИК "Фридом Финанс"

Рубль продолжает крепнуть. "Мы полагаем, что отметка 60 рублей за доллар будет пробита только в случае роста цены на нефть выше $70 за баррель. Причем на фоне снижения геополитической напряженности вероятность волны резкого роста цены на нефть невысока. Текущий уровень является привлекательным для спекулятивных покупок иностранной валюты, мы не исключаем подскока курса до 62 в течение ближайшей недели. В понедельник рынок будет следовать за внешними площадками. Ожидания по паре USD/RUB - 61-61,50", - пишет в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.