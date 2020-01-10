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10 января 2020 года 19:07
Нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения на рынке акций - Промсвязьбанк
Все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики, однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Российский фондовый рынок в пятницу продолжил восходящую динамику и смог установить новый исторический максимум, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Этому способствовала стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent после коррекционного снижения консолидируется выше 65 долларов за баррель. Основным же поводом к покупкам стала динамика внешних фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2% соответственно. "Начало года для российского фондового рынка выдалось достаточно позитивным - в рамках первой декады января индекс Мосбиржи прибавил в пределах 3%, установив в пятницу новый исторический максимум в районе 3131 пункта. Отметим, что все тренды на графике индекса сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики. Однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом основными поддержками для индекса Мосбиржи в текущий момент выступают восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года, и уровень 3000 пунктов, что создает двойную поддержку для рынка", - указывает Богдан Зварич.
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10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.10 января 2020 года 10:20
Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.10 января 2020 года 09:40
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
.09 января 2020 года 18:27
Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот... читать дальше
.09 января 2020 года 15:03
Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. К тому же индекс за последние три месяца прибавил больше 10%, поэтому его потенциал роста в краткосрочной перспективе невелик, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Показатель RSI... читать дальше
.09 января 2020 года 13:02
Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект,... читать дальше
.09 января 2020 года 12:06
Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"
Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка". Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить... читать дальше
.09 января 2020 года 11:18
Нефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.09 января 2020 года 10:10
На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются ростом на 0,7% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Котировки остаются чуть ниже ценовых уровней, предшествовавших эскалации военного конфликта между США и Ираном. На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за... читать дальше
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