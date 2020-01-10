Имеет смысл сохранять “длинные” позиции по акциям Polymetal - ИК "Велес Капитал"

Имеет смысл сохранять “длинные” позиции по акциям Polymetal, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции Polymetal, с технической точки зрения, в конце недели восстанавливаются после весомого падения в предыдущие сессии. ADX дневного графика при этом говорит о возможной смене краткосрочного тренда на восходящий, в пользу чего свидетельствует и желание бумаг отыграть среднюю полосу Боллинджера дневного графика (969,50 руб.).

"На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции по акциям, а при закреплении выше 990 руб. наращивать их с расчетом на движение в район максимумов конца прошлого года в 1020 руб. Параллельно стоит следить за способностью золота устоять выше поддержки 1540 долл., пробитие которой может подтолкнуть металл к коррекции в район 1510 долл. и оказать давление на котировки Polymetal и Полюса", - указывает в своем комментарии Е. Кожухова.