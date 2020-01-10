Акции Carnival Corporation сохраняют высокий потенциал роста - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Carnival Corporation - крупнейшего по количеству пассажиров круизного оператора с рыночной капитализацией порядка $35 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "покупать", целевая цена составляет $60,0, потенциал роста - 16,9%, говорится в пресс-релизе.

Развитие и перспективы круизной отрасли выглядят оптимистичными как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, при этом круизный туризм является одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов международного туристического рынка, обладающих значительным инвестиционным потенциалом.

Американская корпорация Carnival, созданная в 1972 году, является крупнейшим по количеству пассажиров круизным оператором в мире. За второе полугодие 2019 года бумаги компании подорожали примерно на 12%, при этом за четвертый квартал принесли инвесторам доходность порядка 18%, что среди прочего связано с благоприятной отчетностью за минувший квартал, а также с оптимистичными прогнозами на 2020 фискальный год, отмечают аналитики ГК.

Несмотря на негативные внешние факторы, включая удорожание нефти и ураган Дориан, Carnival удалось продемонстрировать хорошие финансовые результаты за минувший фискальный год благодаря высокому спросу на круизы класса люкс, в частности, на круизы по странам Карибского бассейна, которые составляют порядка 30% от общих маршрутов компании.

Бизнес Carnival успешно развивается, а доля компании на мировом круизном рынке составляет около 47%. В то же время доходность Carnival по дивидендам существенно превышает медианное значение по отношению к ключевым конкурентам, отмечают специалисты. Так, дивидендная доходность Carnival составляет 3,9%, а медианное значение - лишь 1,9%.

Прибыль компании в течение последних нескольких кварталов превосходила усредненные прогнозы аналитиков, а выручка демонстрировала стабильный рост. Опубликованная 20 декабря отчетность за четвертый фискальный квартал, завершившийся 30 ноября, не стала исключением. Так, чистая прибыль уменьшилась с $494 млн (или 71 цента на акцию) годом ранее до $423 млн (или 61 цента на бумагу), а скорректированная прибыль составила 62 цента на одну акцию, существенно превысив прогнозы аналитиков в размере 50 центов на бумагу.

"Мы продолжаем рассматривать акции Carnival в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе как из-за потенциала круизной отрасли в целом, так и в силу того, что Carnival остается недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам Carnival и повышаем их целевую цену до $60, что эквивалентно 16,9%-му потенциалу роста акций от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.