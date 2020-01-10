Лидеры роста - нефтяные акции - БКС

Ситуация на рынке акций близка к эйфории, в лидерах роста находятся нефтяные акции, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"Российский рынок акций продолжает ставить рекорды, покупка идет "широким фронтом" как иностранными, так и российскими фондами, но доминируют западные деньги. В начале года обычно переосмысливаются новые лимиты, и Россия выглядит довольно неплохо на фоне проблемных Турции и Аргентины, к тому же она не участвует напрямую в торговых войнах как Китай. На рынке ждут новых суровых экономических санкций против Тегерана, вплоть до обнуления иранского экспорта нефти, поэтому нефть Brent легко может вновь уйти в район $70 за баррель и выше, тем более что вероятное подписание первой фазы американо-китайской торговой сделки также способствует оптимизму в отношении сырьевых активов, - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Трейдеры характеризуют текущую рыночную ситуацию близкой к эйфории, недавний рост "Мечела" более чем на 60% за два дня еще больше стимулирует жадность и поиск новых "жертв" для игры на повышение. В пятницу с учетом настроений на рынке углеводородов в фаворе нефтяные акции".