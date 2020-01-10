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10 января 2020 года 14:18
Коррекционный сценарий на рынке акций пока по-прежнему откладывается - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы в очередной раз обновили максимумы, но повышение нельзя было назвать уверенным. На рынке сохраняются риски фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, но пока коррекционный сценарий по-прежнему откладывается, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.10 января 2020 года 10:20
Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.10 января 2020 года 09:40
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
.09 января 2020 года 18:27
Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот... читать дальше
.09 января 2020 года 15:03
Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. К тому же индекс за последние три месяца прибавил больше 10%, поэтому его потенциал роста в краткосрочной перспективе невелик, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Показатель RSI... читать дальше
.09 января 2020 года 13:02
Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект,... читать дальше
.09 января 2020 года 12:06
Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"
Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка". Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить... читать дальше
.09 января 2020 года 11:18
Нефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.09 января 2020 года 10:10
На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются ростом на 0,7% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Котировки остаются чуть ниже ценовых уровней, предшествовавших эскалации военного конфликта между США и Ираном. На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за... читать дальше
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