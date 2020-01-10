Коррекционный сценарий на рынке акций пока по-прежнему откладывается - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы в очередной раз обновили максимумы, но повышение нельзя было назвать уверенным. На рынке сохраняются риски фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, но пока коррекционный сценарий по-прежнему откладывается, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.