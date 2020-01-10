Базовый сценарий - 65 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"

Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре.

"Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно связаны, и в 2019 году наблюдалось расхождение их динамики. Похоже, что вместо инвестирования в разведку и бурение компании сосредоточились на повышении эффективности добычи на уже разбуренных месторождениях. Поэтому добыча может расти какое-то время и при снижении числа активных буровых. Тем не менее, без достаточного притока новых месторождений добыча сможет расти ограниченное время. Мы думаем, что в 2020 году добыча в США вырастет еще на 0,5–1 млн баррелей в сутки, после чего "выйдет на плато" или станет снижаться", - отмечают аналитики компании.

Саудовской Аравии удалось разместить 1,5% акций Saudi Aramco, продав их за 25,6 млрд долл. Саудовская Аравия планирует использовать средства от продажи акций компании для диверсификации экономики, поэтому важно, чтобы капитализация компании оставалась высокой. Для этого требуются стабильные цены на нефть, указывают специалисты УК.

"Базовый сценарий - 65 долларов за баррель Brent. ОПЕК+ сохраняет контроль над рынком, и его эффективность год от года растет. Снижение цен на нефть возможно в случае сильного ухудшения состояния мировой экономики и снижения потребления нефти, что потребует от ОПЕК+ сильного снижения квот, на которое будут готовы не все участники. Сильный рост цен возможен, если прогнозы по замедлению роста добычи в США начнут сбываться раньше ожиданий", - пишут аналитики УК "Альфа-Капитал".