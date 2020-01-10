Ренессанс Капитал понизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "держать"

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг оставлена без изменения и составляет 120 рублей за штуку.

Для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "держать" была подтверждена.

Как отмечают аналитики, более сильный, чем ожидалось, курс рубля в конце прошлого года (62 руб./$1 против 65 руб./$1) окажет давление на чистую прибыль "Сургутнефтегаза" за 2019 год и негативно повлияет на дивиденды на его привилегированные акции. Эксперты "Ренессанс Капитала" понизили свои оценки чистой прибыли компании и дивидендов по ее "префам" за 2019 год на 57% - до 88 млрд рублей и 0,81 рубля на акцию соответственно (дивидендная доходность - 2,2%).

При этом, как говорится в обзоре, основываясь на курсе рубля 67 руб./$1 в 2020 году, аналитики ожидают роста дивидендов на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" за текущий год до 4,39 рубля на акцию (будут выплачены в следующем году) с доходностью 11,7%.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 120,00 (текущая цена - 52,92), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 120,00 (текущая цена 37,77), рекомендация - держать.