Ренессанс Капитал понизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг оставлена без изменения и составляет 120 рублей за штуку.

Для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "держать" была подтверждена.