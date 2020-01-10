Узкие спреды российских бумаг практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что в целом узкие спреды российских бумаг практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения, говорится в обзоре.

Суверенные евробонды не отреагировали на повышение доходности UST10. После завершения праздников российские суверенные евробонды в четверг показали достаточно вялую динамику. Рост доходности UST10 в последние дни c 1,80% до 1,90% вчера вечером был скомпенсирован небольшим сокращением спредов евробондов на фоне возвращения спроса на рисковые активы. Вчера среднесрочные выпуски прибавили около 0,1 п.п. от номинала, и только RUSSIA’47 (YTM 4,8%) подешевел на 0,3 п.п., а евробонды других развивающихся стран торговались разнонаправленно.

"При этом в целом узкие спреды российских бумаг, на наш взгляд, практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения. В то же время мы по-прежнему ожидаем, что в среднесрочной перспективе на глобальных рынках будет сохраняться спрос на рисковые активы и существуют риски повышения доходности UST10", - пишут аналитики Уралсиба.