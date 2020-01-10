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10 января 2020 года 11:20
Данные по рынку труда США могут умеренно ослабить рубль в паре с долларом, но оказать поддержку в паре с евро - "Нордеа банк"
Данные по рынку труда в США могут умеренно ослабить рубль в паре с долларом, но оказать ему поддержку в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль вернулся к уровням, наблюдавшимся в первой половине 2018 года. Оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое намечено на 15 января, оказывает поддержку российской валюте, констатируют аналитики "Нордеа банка". Обострение отношений между США и Ираном в начале января в очередной раз подтвердило, что рубль существенно больше зависит от "аппетита" к риску на глобальных площадках, чем от динамики нефтяных котировок. Реакция рубля на кратковременный рост цен на нефть до отметки 70 долл./барр. была не такой значительной (укрепление на 0,8% в паре с долларом), как на деэскалацию конфликта после заявлений Трампа 8 января (укрепление на 1,5%). "Ключевым событием пятницы для российского валютного рынка, как и для прочих глобальных площадок, станет публикация данных по американскому рынку труда (в 16:30 мск). Если наши ожидания сильных данных оправдаются, рубль может умеренно ослабеть в паре с долларом, укрепившись при этом в паре с евро, что отразит динамику пары EUR/USD. На горизонте первого квартала мы видим внутренние факторы, способные оказать поддержку российской валюте, способствуя её дальнейшему укреплению. Сезонно первый квартал, как правило, оказывается успешным для рубля. Кроме того, Минфин анонсировал амбициозный план заимствований на рынке ОФЗ в первом квартале. Фактически министерство планирует вернуться к объемам размещений бумаг со сроком обращения более пяти лет, сопоставимым с объемами, наблюдавшимися в 1-2 кварталах 2019 года и в 2017 году. При таких объемах размещений операции нерезидентов на рынке ОФЗ оказывали рублю поддержку. Аналогичная картина может наблюдаться и сейчас", - отмечают специалисты банка.
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10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.10 января 2020 года 10:20
Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.10 января 2020 года 09:40
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
.09 января 2020 года 18:27
Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот... читать дальше
.09 января 2020 года 15:03
Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. К тому же индекс за последние три месяца прибавил больше 10%, поэтому его потенциал роста в краткосрочной перспективе невелик, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Показатель RSI... читать дальше
.09 января 2020 года 13:02
Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект,... читать дальше
.09 января 2020 года 12:06
Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"
Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка". Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить... читать дальше
.09 января 2020 года 11:18
Нефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.09 января 2020 года 10:10
На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются ростом на 0,7% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Котировки остаются чуть ниже ценовых уровней, предшествовавших эскалации военного конфликта между США и Ираном. На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за... читать дальше
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