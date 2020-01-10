Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD - ГК "ФИНАМ"

Возможно продолжение локального коррекционного отскока в паре EUR/USD, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.

Участникам рынка стоит проследить за статистикой по рынку труда в США за декабрь. Также будут опубликованы декабрьские данные по средней продолжительности рабочей недели и средней почасовой заработной плате. Важных выступлений представителей ЕЦБ и ФРС не ожидается.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках восходящего канала с верхней границей около 1,1270 и нижней границей в районе 1,1105. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, что допускает продолжение локального коррекционного отскока", - отмечает В. Сысоев.