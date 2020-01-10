Потенциал укрепления российской валюты всё ещё сохраняется - "Открытие Брокер"

Рубль продолжает удивлять своей устойчивостью и попытками укрепиться, потенциал укрепления российской валюты всё ещё сохраняется, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль продолжает удивлять своей устойчивостью и попытками укрепиться. Впрочем, если смотреть на вещи объективно, то иного варианта не предполагается. Ещё пять лет назад внешний долг РФ был на 30-40% больше международных резервов, а с лета 2019 года долг стал отрицательным. Бюджет РФ исполняется с профицитом, а сальдо платёжного баланса длительное время остаётся положительным. Расчётная цена нефти в бюджете существенно ниже среднегодовой. Даже при расчётном курсе доллара, который выше текущего биржевого, бюджетный баррель нефти дешевле рыночного. На рынке сохраняется убеждённость, что Минфин заинтересован в слабом рубле, но реальное ослабление российской валюты может наступить лишь после того, как ЦБ РФ прекратит цикл смягчения или даже включит печатный станок. Впрочем, также остаётся фактор непредсказуемых американских рестрикций. В остальном потенциал укрепления российской валюты всё ещё сохраняется", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.