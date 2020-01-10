Росту индекса Мосбиржи мешает отсутствие денег - Алор Брокер

Росту индекса Мосбиржи мешает отсутствие денег, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"В целом по нашему рынку присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают "накачивать" экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок, нам же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов. После нашего закрытия американские площадки еще подросли, американские фьючерсы с утра подрастают на треть процента. Это говорит о том, что российский рынок акций откроется ростом примерно на 0,3-0,4%, но сильного подъема из-за нехватки денег мы можем и не увидеть. Во многом росту рынка акций мешает сильный рубль", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.